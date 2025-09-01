Replica lui Răzvan Burleanu pentru Gigi Becali după ce patronul a făcut acuzații de ”blat” la echipa națională: ”E prima dată”

Șapte jucători ai FCSB-ului au fost convocați de către selecționerul Mircea Lucescu la echipa națională pentru amicalul cu prima reprezentativă a Canadei și cel cu Cipru din preliminariile Cupei Mondiale.

Astfel, Gigi Becali și-a exprimat nemulțumirea cu privire la această decizie și i-a acuzat pe Lucescu și Mihai Rotaru că ar avea o înțelegere care să îl defavorizeze.

Acum, președintele FRF Răzvan Burleanu, prezent la baza de pregătire a ”tricolorilor”, i-a oferit replica, într-un mod indirect, omului de afaceri.

„E prima dată când aud că nu ar fi vrut să aibă jucători la națională. Mereu ai un număr limitat de jucători. Nu am avut nicio problemă cu FCSB sau cu un alt club. Fiecare echipă își dorește să aibă jucători convocați la națională”, a declarat Răzvan Burleanu.

„Iar a luat prea mulți! Iar m-am nenorocit! E gata, mă. E blat cu Rotaru! Să știe lumea că e glumă”, a spus Becali pentru Fanatik,