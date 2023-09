Replica pe care fostul antrenor al Simonei Halep i-a dat-o Serenei Williams: ”Unii oameni te susțin, alții vor să te îngroape”

Simona Halep a fost suspendată patru ani de către Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului (ITIA), după ce a fost depistată pozitiv la roxadustat și au fost găsite nereguli în pașaportul biologic.

Fostul antrenor al Simonei, Artemon Apostu-Efremov, a vorbit despre suspendarea sportivei.

El a mărturisit că este ”șocat”, deoarece Simona este foarte ”grijulie” atunci când vine vorba de medicamentele pe care le ia.

„Este o decizie oarecum nedreaptă, cumva această decizie nu a clarificat nimic, a ridicat și mai multe semne de întrebare. Eu o știu pe Simona, stiu cât de grijulie era cu orice medicament, eu sunam la ANAD și întrebam de diverse medicamente sau suplimente pe care le luau.

Sunt destul de șocat aș zice, mi se pare că este drastic acest termen de 4 ani și sper ca ea să își găsească dreptatea la TAS. Nu avem toate detaliile pe care le au Simona și cei care judecă acest caz, dar sper din tot sufletul ca ea să clarifice și să fie absolvită de vină.

Există oameni care te susțin și care vor să te îngroape. Fiecare are dreptul la opinie, clar postarea Serenei mi se pare una lipsită de tact, pentru că, și dacă Simona nu a contestat acea probă, din câte am înțeles, nu are nicio legătură cu ce s-a întâmplat în 2019.

La momentul respectiv, o antrenam pe Mihaela Buzărnescu și Simona a învins-o în turul doi, Mihaela i-a luat atunci singurul set din turneu. A fost un meci formidabil, era liniștită, știu că ne întâlnisem și la Eastbourne, era într-o stare bună și a dovedit-o câștigând apoi turneul.

Asta e cea mai mare problemă, orice este relativizat, se uită de performanțele ei și dacă a comis o greșeală a făcut-o atunci, nu în 2019″, a declarat Efremov.