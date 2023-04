Retragerea lui Becali din fotbal, pusă la îndoială de Mihai Stoichiță: „Nu cred că va rezista Gigi prea mult!”

Gigi Becali a declarat după eșecul FCSB-ului cu Rapid (0-1) că este hotărât să renunțe complet la fotbal.

Se pare că latifundiarul din Pipera nu a fost luat în seamă de oficialii FRF. Mai exact, Mihai Stoichiță nu concepe un asemenea scenariu. Iată ce a spus.

„Nu cred că va rezista Gigi prea mult!”

„Am mai spus-o și acum două zile. Nu cred că va rezista Gigi prea mult fără fotbal. E pasiunea lui principală. O să-l sun, l-am mai sunat. Am o relație cu el cum am cu toți președinții cu care am lucrat. A fost în primă fază normal sub imperiul emoțiilor care au fost, dar acum văd că se dezamorsează toată această stare tensionată.

(n.r. dacă retragerea lui Gigi este o pierdere) Mare! Nu vă supărați, un patron care ține o echipă de 20 de ani la nivel înalt, că a fost campioană, că a fost locul doi, locul trei, îți dai seama. Asta înseamnă în primul rând pasiune, constanță în a investi niște bani. Nu știu cine ar mai fi făcut asta. Eu îi admir pe toți patronii din fotbalul românesc care încearcă să țină interes pentru această activitate”, a spus Mihai Stoichiță, în cadrul unei conferințe de presă.