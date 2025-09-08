Reușită spectaculoasă! Tunisia este în turneul final al Cupei Mondiale după un gol marcat în ultima secundă
Articol de Mihai Popescu - Publicat luni, 08 septembrie 2025, ora 20:49,
Echipa naţională a Tunisiei a învins luni, în deplasare, scor 1-0, prima reprezentativă a Guineei Ecuatoriale, sco5 1-0, și s-a calificat în turneul final al Cupei Mondiale 2026.
Tunisienii au reușit această perfomanță datorită unui cu un gol marcat de Ben Romdhane în ultima secundă a partidei, în minutul al patrulea al prelungirilor.
Tunisia a acumulat 22 de puncte din opt meciuri jucate în grupa H.