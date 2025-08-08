Revelaţia sezonului trecut a lui Arsenal a semnat prelungirea contractului

Tânărul atacant englez Ethan Nwaneri a semnat vineri prelungirea contractului său cu gruparea londoneză Arsenal, au anunţat „tunarii” pe site-ul oficial.

„Aici mă simt ca acasă”, a recunoscut Nwaneri

Ethan Nwaneri (18 ani) a fost revelaţia sezonului trecut în echipa lui Mikel Arteta, fiind nominalizat joi pentru Trofeul Kopa, care premiază cel mai bun jucător U21 din lume.

Decisă să nu îşi piardă bijuteria, Arsenal Londra a demarat acţiunea de prelungirea a contractului tânărului fotbalist, care a şi semnat înţelegerea. Durata noului contract nu este aminitiă în comunicatul clubului, dar diverse surse menţionează că ar fi vorba de cinci ani.

„Sunt foarte entuziasmat de ceea ce pot aduce echipei. Vreau să ajut să câştigăm cât mai mult posibil şi să aducem glorie şi fericire clubului. Aici mă simt ca acasă”, a declarat Nwaneri într-un comunicat publicat pe site-ul clubului pentru care joacă de la vârsta de 8 ani.

În sezonul 2024-25, Ethan Nwaneri a evoluat în 26 de meciuri din Premier League (11 ca titular) şi în 7 meciuri din Liga Campionilor (două ca titular).