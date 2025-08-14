Revenire de senzaţie la naţionala de rugby a Australiei pentru meciul cu Africa de Sud

James O’Connor, care a jucat ultima dată pentru Australia în urmă cu trei ani, a fost desemnat uvertura echipei Wallabies împotriva Africii de Sud, sâmbătă, la Johannesburg, în meciul de deschidere al Rugby Championship.

Ben Donaldson, considerat favorit, nu va fi nici măcar rezervă

O’Connor, în vârstă de 35 de ani, membru al francizei neozeelandeze Crusaders, câștigătoare a Super Rugby în acest an, beneficiază de accidentarea titularului obișnuit Tom Lynagh, care a suferit o comoție cerebrală în ultimul meci test al Australiei împotriva Leilor britanici.

Această schimbare este singura față de XV-le de start din acest meci cu Leii britanici, câștigat cu 22-12, pe 2 august la Sydney.

Selecționerul Joe Schmidt l-a preferat în locul lui Ben Donaldson, care era considerat favorit, dar nu va fi nici măcar rezervă.

Împotriva campioanei mondiale Africa de Sud, O’Connor va fi asociat mijlocașului la grămadă Nic White, și el în vârstă de 35 de ani.

Acesta din urmă anunțase că ultimul test al Australiei împotriva Lions va fi meciul său de adio la națională.

Însă a fost rechemat de Wallabies, afectați de accidentări, pentru primele două meciuri din Rugby Championship – o competiție anuală între cele patru mari națiuni ale rugby din emisfera sudică – împotriva Springboks.

Componența echipei Australiei pentru meciul de sâmbătă cu Africa de Sud, de la Johannesburg, în deschiderea Rugby Championship:

Wright – Jorgensen, Aukuso-Suaalii, Ikitau, Pietsch – O’Connor, Nic White – McReight, Wilson (căpitan), Hooper – Skelton, Frost – Tupou, Pollard, Slipper

Rezerve: Paenga-Amosa, Bell, Nonggorr, Williams, Gleeson, Champion de Crespigny, McDermott, Kellaway