Revenire importantă la Dinamo pentru meciul cu Unirea Slobozia! Fotbalistul s-a accidentat într-un mod incredibil

Zeljko Kopic a primit o veste excelentă înainte de partida pe care Dinamo o va juca pe terenul Unirii Slobozia în etapa a 12-a din Superligă. Un jucător important din lot s-a refăcut și va fi din nou disponibil după o absență de aproape o lună de zile.

Revenire importantă la Dinamo

Cristian Mihai, fotbalist accidentat la precedenta acțiune a echipei naționale U21, s-a refăcut, conform . Acesta va fi la dispoziția lui Zeljko Kopic pentru partida pe care Dinamo o va disputa vineri, de la ora 20:30, contra Unirii Slobozia în Superligă. Este o revenire importantă pentru „câini”, deoarece tânărul mijlocaș a avut evoluții apreciate în actuala stagiune.

Transferat de la UTA în vara acestui an, Cristian Mihai a evoluat în șase partide pentru Dinamo în acest sezon, în marea majoritate din postura de rezervă.

Singura excepție a fost meciul cu Hermannstadt, chiar ultimul înainte de accidentare, în care acesta a fost titularizat în premieră, fiind înlocuit în minutul 86.