Revenirea lui Chiricheș la FCSB, privită cu ochi răi de către Florin Răducioiu: „Ciorba reîncălzită n-a fost niciodată bună!”

FCSB a reușit zilele trecute să îl aducă pe fundașul central Vlad Chiricheș. Fotbalistul de 33 de ani se întoarce astfel la echipa lui Gigi Becali după 10 ani de la plecarea în străinătate.

Se pare că această revenire nu este privită cu ochi buni de către Florin Răducioiu. Iată ce a spus fostul internațional român despre transferul lui Chiricheș.

„Ciorba reîncălzită n-a fost niciodată bună!”

„Nu vreau să critic venirea lui, dar această ciorbă reîncălzită nu a fost niciodată bună. Recunosc, când m-am întors la Dinamo, am fost un dezastru.

Îmi aduc aminte că îmi spunea Cristi Borcea: «Vino, Florine!» M-am întors şi a fost un dezastru. Nu am putut să mă readaptez. Am simţit că nu fac parte din acea echipă. Nu mă regăseam. Nu am reuşit să joc. La un moment dat, am ajuns rezervă”, a spus Florin Răducioiu, pentru Orange Sport.