Revenirea verii la United Galați

Vacanța s-a încheiat pentru jucătorii autohtoni ai campioanei CS United Galați, care s-au întors la antrenamente. Ședințele de pregătire sunt conduse deja de noul antrenor, brazilianul Marcio Simeão do Espírito Santos, se arată pe site-ul oficial al FRF.

În aceste zile, conducerea clubului United Galați a anunțat în permanență că cei mai mulți dintre componenții de bază din sezonul trecut vor continua să evolueze pentru multipla campioană a României.

În plus, United Galați a anunțat revenirea portarului Petrișor Toniță, căpitanul naționalei României. Toniță a evoluat în ultimul sezon pentru FK Odorheiu Secuiesc, în tricoul căreia a cucerit Cupa României Futsal Fortuna și a jucat finala Ligii 1 Futsal Fortuna.

„Revin cu bucurie la clubul unde am trăit multe momente speciale. Sunt pregătit să lupt din nou pentru trofee, alături de colegi și de suporterii minunați din Galați”, a spus Petrișor Toniță, care va avea de luptat pentru tiltularizare cu „underii” Alin Cârdei și Răzvan Mihalache.