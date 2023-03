Revolta lui Alexandru Chipciu după victoria cu FC Argeș: „Mi se pare penibil! E lipsă de respect faţă de colegi”

“U” Cluj-Napoca a debutat cu victorie în play-out, 2-0 pe teren propriu cu FC Argeș, dar Alexandru Chipciu și-a vărsat nervii la finalul partidei.

„M-am aşteptat la mai multă răutate pentru a ne salva”, a spus Alexandru Chipciu după victoria cu FC Argeș

Mijlocașul Alexandru Chipciu a trecut, în vară, de la CFR Cluj la rivala “U” Cluj-Napoca. În acest sezon a fost folosit pe toate posturile posibile, în atac, la mijloc și în apărare, pe ambele laterale ale terenului.

Din ianuarie, de când Ioan Ovidiu Sabău a fost numit antrenor principal, Chipciu a fost folosit cu precădere în jumătatea proprie de teren. La fel s-a întâmplat și la meicul cu FC Argeș.

„La cât de nebun sunt şi la ce probleme am cu nervii (n.r. – în trecut s-a luptat cu depresia), cred că e bine că nu am jucat cu CFR, dar am fost pe stadion. Nu sunt lingău şi nu zic să perii suporterii, dar de când am venit, ţelul meu a fost să încerc să ne salvăm.

La cum a început campionatul, chiar de la pregătire, am zis că e groasă şi m-am gândit ce nebun am fost.

Apoi, s-au mai schimbat antrenorii, ne-am mai legat, iar acum parcă încep să respir şi să văd luminiţa. Nu am făcut cel mai bun meci, dar şi Argeşul s-a prezentat foarte slab.

Nu am avut intensitate, m-am aşteptat să avem mai multă răutate pentru a ne salva. Dar cred că şi şansa a fost de partea noastră, am marcat când a trebuit, ne-am apărat şi am câştigat”, a declarat Chipciu.

„Mi se pare penibil! E lipsă de respect faţă de colegi”, este revoltat Alexandru Chipciu

Jucătorul a recunoscut că este deranjat de modul în care sunt desemnați fotbaliștii să acorde declarații la finalul partidelor.

„Acum, că termin interviul, zâmbesc mai mult. Știu că tu nu ai nicio vină, dar mi se pare penibil să vorbesc după fiecare meci. ‘Omul meciului’, dar mi se pare lipsă de respect faţă de ceilalţi colegi să vorbesc mereu aşa.

Cât m-am văzut eu la TV, nu l-am văzut pe Săpunaru. Sper măcar să se mai schimbe regulile. E fotbal, dacă vrei, cheamă-mă la o cafea şi filosofăm, dar la fotbal poate vorbi oricine.

Ce să mai zic? Azi am fost nervos rău de tot, am avut nişte intervenţii prin vestiar ca să ne trezim, dar bine că am câştigat”, a mai spus jucătorul.