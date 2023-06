Revoluție la Chindia Târgoviște! Corneliu Ștefan, președintele CJ Dâmbovița: „Județul nostru merită o echipa pe prima scenă!”

Chindia Târgoviște a retrogradat în Liga 2 după 4 ani petrecuți în primul eșalon. Echipa trece prin schimbări majore, atât la nivelul conducerii cât și la nivelul lotului.

Corneliu Ștefan, președintele CJ Dâmbovița, a anunțat că se va implica personal în alcătuirea unei noi conduceri la echipa fanion a județului. Iată ce a spus.

„Județul nostru merită o echipa pe prima scenă!”

„We’ll be back! (n.r. – ne vom întoarce!) În această seară (n.r. – luni) am convocat o întâlnire a Adunării Generale a Asociaţilor a A.F.C. Chindia Târgoviște. Așa după cum am anunțat că voi face, am propus acționarilor o discuție sinceră despre nevoia unui management care să asigure promovarea în SuperLiga României.

Având în vedere că Marcel Gherghu și-a anunțat demisia după ședința AGA, alături de ceilalți asociați, voi demara discuțiile necesare pentru aducerea unui nou președinte al carui obiectiv primordial este constructia unui staff și a unei echipe care, în sezonul competițional 2024-2025, să evolueze pe prima scenă a fotbalului românesc.

Dâmbovița merită o echipa pe prima scenă și azi am pornit acest efort colectiv de reconstrucție a speranței. Cert este faptul că atât Consiliul Județean Dâmbovița, cât și Primăria Târgoviște vor fi alături de Chindia Târgoviște, astfel încât echipa noastră să revină în prima ligă a fotbalului național”, a scris Corneliu Ștefan, pe contul său de Facebook.