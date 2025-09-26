Revoluție la FCSB! Gigi Becali a anunțat echipa pentru meciul cu Oțelul

Gigi Becali a anunțat schimbări importante în echipa FCSB pentru următorul meci din SuperLigă, împotriva celor de la Oțelul Galați, după succesul obținut pe terenul lui Go Ahead Eagles în Europa League, scor 1-0, prin golul marcat de David Miculescu în minutul 13.

Imediat după partida din Olanda, patronul FCSB a declarat că Florin Tănase și Daniel Bîrligea vor fi titulari contra Oțelului. De asemenea, vor reveni în primul „11” și Pantea, respectiv Radunovic, ultimul cu probleme medicale în ultima perioadă, dar care este considerat apt de joc. Becali a subliniat importanța meciului din campionat, afirmând că „trebuie neapărat să câștigăm, să liniștim suporterii”.

„(n.r. Cum veți juca cu Oțelul?) Cu Tănase și Bîrligea titulari. Din seara asta (n.r. joi, 25 septembrie), vor rămâne câțiva, dacă sunt odihniți. O să intre Pantea și Radunovici.

Radunovici așa zice că e refăcut, că poate. El cică poate.

Noi trebuie neapărat să câștigăm în campionat, să îi liniștești pe suporteri. Fotbalul ăsta e ceva… Mergi în Olanda, bați contra unei echipe bune și te bate Argeșul sau faci egal cu Slobozia.

Sunt lucruri la care nu mă pricep câteodată”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.