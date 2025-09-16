Rezultat istoric pentru România! Ana Andreea Beatrice a câştigat medalia de bronz la Campionatul Mondial de Lupte de la Zagreb

marți, 16 septembrie 2025
Ana Andreea Beatrice a cucerit medalia de bronz, la categoria de 55 kilograme, la Campionatul Mondial de Lupte de la Zagreb.

Românca a luptat contra cubanezei Sanz Verdecia Yaynelis, scor 6-3.

Reușita Anei Andreea Beatrice vine după trei titluri de Campioană Europeană de Seniori şi trei medalii la Campionatul Mondial U23.

