Rezultate din Liga 2: CS Dinamo a remizat cu FC Voluntari, scor 0-0 / Victorie pentru liderul Corvinul Hunedoara
Articol de Ionut Dumitrescu - Publicat sâmbătă, 20 septembrie 2025, ora 14:17,
Rezultate înregistrate în partidele disputate, sâmbătă, în etapa a VII-a a Ligii a II-a:
CS Tunari – CS Afumaţi 0-2
Concordia Chiajna – CSM Slatina 1-2
CS Dinamo – FC Voluntari 0-0
CSM Reşiţa – Gloria Bistriţa 2-1
Sepsi OSK – Câmpulung Muscel 2-0
Corvinul Hunedoara – CSC Dumbrăviţa 3-1
CSC Şelimbăr – Olimpia Satu Mare 1-1
De la ora 12:30 a început meciul Politehnica Iaşi – Metalul Buzău.
Duminică, 21 septembrie
ora 11:00
ASA Tg. Mureş – Ceahlăul Piatra Neamţ – TV
Marţi, 23 septembrie
ora 19:00
Chindia Târgovişte – Steaua Bucureşti – TV