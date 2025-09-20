Rezultate din Liga 2: CS Dinamo a remizat cu FC Voluntari, scor 0-0 / Victorie pentru liderul Corvinul Hunedoara

Articol de Ionut Dumitrescu - Publicat sâmbătă, 20 septembrie 2025, ora 14:17,
Liga 2
Liga 2

 

Rezultate înregistrate în partidele disputate, sâmbătă, în etapa a VII-a a Ligii a II-a:

CS Tunari – CS Afumaţi 0-2

Concordia Chiajna – CSM Slatina 1-2

CS Dinamo – FC Voluntari 0-0

CSM Reşiţa – Gloria Bistriţa 2-1

Sepsi OSK – Câmpulung Muscel 2-0

Corvinul Hunedoara – CSC Dumbrăviţa 3-1

CSC Şelimbăr – Olimpia Satu Mare 1-1

De la ora 12:30 a început meciul Politehnica Iaşi – Metalul Buzău.

Duminică, 21 septembrie

ora 11:00

ASA Tg. Mureş – Ceahlăul Piatra Neamţ – TV

Marţi, 23 septembrie

ora 19:00

Chindia Târgovişte – Steaua Bucureşti – TV

