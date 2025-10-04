Rezultate din Liga II: Remiză pentru CS Dinamo / CSC Şelimbăr a învins Câmpulung Muscel, scor 5-0
Articol de Ionut Dumitrescu - Publicat sâmbătă, 04 octombrie 2025, ora 16:19,
Rezultate înregistrate în partidele disputate, sâmbătă, în etapa a noua a Ligii a II-a:
CS Tunari – Metalul Buzău 2-4
Concordia Chiajna – Politehnica Iaşi 2-0
CS Dinamo – CS Afumaţi 0-0
CSM Reşiţa – CSM Slatina 2-0
Chindia Târgovişte – FC Bacău 4-0
CSC Şelimbăr – Câmpulung Muscel 5-0
Olimpia Satu Mare – CSC Dumbrăviţa 1-4
Partida Corvinul Hunedoara – Steaua Bucureşti a început la ora 12.30.
Duminică, de la ora 12:30, are loc meciul Sepsi OSK – Ceahlăul Piatra Neamţ, iar marţi, de la ora 20.00, se dispută partida ASA Tg. Mureş – Gloria Bistriţa.