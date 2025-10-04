Rezultate din Liga II: Remiză pentru CS Dinamo / CSC Şelimbăr a învins Câmpulung Muscel, scor 5-0

Rezultate înregistrate în partidele disputate, sâmbătă, în etapa a noua a Ligii a II-a:

CS Tunari – Metalul Buzău 2-4

Concordia Chiajna – Politehnica Iaşi 2-0

CS Dinamo – CS Afumaţi 0-0

CSM Reşiţa – CSM Slatina 2-0

Chindia Târgovişte – FC Bacău 4-0

CSC Şelimbăr – Câmpulung Muscel 5-0

Olimpia Satu Mare – CSC Dumbrăviţa 1-4

Partida Corvinul Hunedoara – Steaua Bucureşti a început la ora 12.30.

Duminică, de la ora 12:30, are loc meciul Sepsi OSK – Ceahlăul Piatra Neamţ, iar marţi, de la ora 20.00, se dispută partida ASA Tg. Mureş – Gloria Bistriţa.