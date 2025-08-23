Rezultate înregistrate în partidele disputate, sâmbătă, în etapa a patra a Ligii a II-a

Metalul Buzău – Corvinul Hunedoara 0-1

CSC Dumbrăviţa – ASA Târgu Mureş 2-3

Câmpulung Muscel – FC Bihor Oradea 2-1

Steaua Bucureşti – ACSM Reşiţa 2-1

Ceahlăul Piatra Neamţ – CS Dinamo Bucureşti 3-0

FC Bacău – Concordia Chiajna 1-1

CS Gloria Bistriţa – CS Tunari 2-2

CSM Slatina – CS Afumaţi 0-2

De la ora 13:00 are loc meciul FC Voluntari – Politehnica Iaşi, în timp ce duminică se dispută partida CSM Olimpia Satu Mare – Chindia Târgovişte.