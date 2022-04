Rezultatele înregistrate în turul semifinalelor Europa League și Conference League

Joi seară s-au disputat meciurile din turul semifinalelor Europa League și Conference League.

West Ham United a fost învinsă pe teren propriu, cu scorul de 1-2, de Eintracht Frankfurt. Au marcat: Michail Antonio ’21 / Knauff ‘1, Kamada ’54.

În celălalt meci, RB Leipzig a învins-o cu 1-0, pe teren propriu, de Glasgow Rangers. Unicul gol a fost înscris de Angelino, în minutul 85. Partidele retur vor avea loc peste o săptămână. Finala este programată la 18 mai, la Sevilla.

Advantage Leipzig and Frankfurt after the first legs! 🇩🇪👏

🤔 What will happen next week? #UEL

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 28, 2022