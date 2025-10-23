Rezultatele serii în Champions League
Real Madrid a învins, miercuri seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Juventus Torino, într-un meci din faza principală a Ligii Campionilor, notează news.ro
Tot miercuri, Liverpool a învins cu 5-1 Eintracht Frankfurt şi Chelsea s-a impus cu acelaşi scor în faţa echipei Ajax Amsterdam.
Bayern Munchen a câştigat cu 4-0 confruntarea cu FC Bruges, iar Tottenham a remizat cu AS Monaco.
Rezultate din Liga Campionilor:
AS Monaco – Tottenham 0-0
Atalanta Bergamo – Slavia Praga 0-0
Bayern Munchen – FC Bruges 4-0
Au marcat: Lennart Karl ‘5, Kane ’14, Diaz ’34, Jackson ‘79
Chelsea – Ajax Amsterdam 5-1
Au marcat: Guiu ’18, Caicedo ’27, Fernandez ’45 (penalti), Estevao ‘45+6 (penalti), George ’48 / Weghorst ’33 (penalti)
În minutul 17, de la Ajax a fost eliminat Taylor.
Eintracht Frankfurt – Liverpool 1-5
Au marcat: Kristensen ’26 / Ekitike ’35, Van Dijk ’39, Konate ’44, Gakpo ’66, Szoboszlai ‘70
Real Madrid – Juventus 1-0
A marcat: Bellingham ‘57
Sporting Lisabona – Olympique Marseille 2-1
Au marcat: Catamo ’69, Santos ‘86 / Paixao ‘14
În minutul 45+2, de la Marseille a fost eliminat Emerson.