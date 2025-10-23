Rezultatele serii în Champions League

Real Madrid a învins, miercuri seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Juventus Torino, într-un meci din faza principală a Ligii Campionilor, notează news.ro

Tot miercuri, Liverpool a învins cu 5-1 Eintracht Frankfurt şi Chelsea s-a impus cu acelaşi scor în faţa echipei Ajax Amsterdam.

Bayern Munchen a câştigat cu 4-0 confruntarea cu FC Bruges, iar Tottenham a remizat cu AS Monaco.

Rezultate din Liga Campionilor:

AS Monaco – Tottenham 0-0

Atalanta Bergamo – Slavia Praga 0-0

Bayern Munchen – FC Bruges 4-0

Au marcat: Lennart Karl ‘5, Kane ’14, Diaz ’34, Jackson ‘79

Chelsea – Ajax Amsterdam 5-1

Au marcat: Guiu ’18, Caicedo ’27, Fernandez ’45 (penalti), Estevao ‘45+6 (penalti), George ’48 / Weghorst ’33 (penalti)

În minutul 17, de la Ajax a fost eliminat Taylor.

Eintracht Frankfurt – Liverpool 1-5

Au marcat: Kristensen ’26 / Ekitike ’35, Van Dijk ’39, Konate ’44, Gakpo ’66, Szoboszlai ‘70

Real Madrid – Juventus 1-0

A marcat: Bellingham ‘57

Sporting Lisabona – Olympique Marseille 2-1

Au marcat: Catamo ’69, Santos ‘86 / Paixao ‘14

În minutul 45+2, de la Marseille a fost eliminat Emerson.