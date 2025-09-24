Rezultatul barierei U21 în sezonul 2020/2021

FRF a implementat constant începând din 2014 proiecte menite să sprijine dezvoltarea fotbalului românesc, acționând inclusiv, după consultări periodice cu membrii afiliați, la nivelul regulilor per eșalon în vederea promovării talentelor autohtone spre consolidarea unui ecosistem fotbalistic durabil pentru toate cluburile din țară, se arată pe site-ul oficial FRF.ro.

Deși Regula U21 la nivel de prim eșalon a căpătat cea mai multă mediatizare, firesc pe de o parte prin prisma competiției asupra căreia are impact, a fost și este vorba de un întreg proces strategic, configurat pe multiple planuri și prin diferite proiecte strâns legate astfel încât Circuitul Performanței să funcționeze la parametri optimi.

Spre exemplu, la nivel de Liga 2, până în sezonul 2020/2021 a fost în vigoare, la inițiativa FRF, obligativitatea utilizării a doi fotbaliști U20. Ulterior, începând din sezonul 2020/2021, prin decizie a Comitetului Executiv FRF, s-a trecut la utilizarea unui jucător U20 și a unuia U19. Concret, pentru sezonul de debut, a fost vorba de un jucător născut începând cu anul 2000, plus unul începând cu anul 2002.

Cum arată acum, în toamna lui 2025, bilanțul parcursului pe care l-au avut fotbaliștii eligibili pentru această regulă din loturile echipelor de Liga 2 a sezonului 2020/2021, primul de aplicare?

Un total impresionant de 79 de fotbaliști

Am parcurs loturile tuturor formațiilor angrenate în sezonul 2020/2021 al Ligii 2 Casa Pariurilor, selectând întâi, funcție de vârstă, toți jucătorii născuți începând cu 1 ianuarie 2000 (limita de vârstă pentru jucătorul U20).

Apoi, am urmărit parcursul sportiv al fiecăruia, astfel încât să contabilizăm, la final, câți dintre aceștia sunt legitimați în prezent la cluburi din străinătate, la nivel de Superliga sau în Liga 2 Casa Pariurilor pentru sezonul în curs de desfășurare, 2025/2026.

Iar rezultatele sunt impresionante! O dovadă în plus că efectul regulii a fost unul totalmente benefic pentru talentul și potențialul acestor jucători care au confirmat fie trecând la un nivel superior, fie consolidându-se cel puțin la nivel de Liga 2, cel puțin pentru moment.

Să nu uităm, vorbim de jucători care au maximum 25 de ani în prezent, așadar evoluția lor e încă în posibilă dinamică. Per total, avem azi din fotbaliștii născuți după 1 ianuarie 2000 din loturile Ligii 2 2020/2021:

42 de jucători în loturile de Liga 2;

25 de jucători în loturile de Superliga;

12 jucători la cluburi din străinătate.

Foarte mulți oameni de bază în Liga 2 de azi

Avem 18 din cele 22 de cluburi care concurează azi în sezonul 2025/2026 din Liga 2 Casa Pariurilor bazându-se pe fotbaliști din lotul special al tinerilor promovați acum jumătate de deceniu!

Iată lista lor completă în funcție de clubul unde sunt legitimați în prezent și, în paranteză, clubul la care activau în sezonul 2020/2021 din Liga 2:

AFC Câmpulung Muscel: Valentin Mărgărit (Rapid București), Alexandru Negrean (Universitatea Cluj);

Valentin Mărgărit (Rapid București), Alexandru Negrean (Universitatea Cluj); ASA Tg. Mureș: Vlad Bogdan (Petrolul Ploiești), Marian Manea (CSM Slatina);

Vlad Bogdan (Petrolul Ploiești), Marian Manea (CSM Slatina); Ceahlăul Piatra Neamț: Tudor Telcean (Universitatea Cluj), Răzvan Matiș (Petrolul Ploiești);

Tudor Telcean (Universitatea Cluj), Răzvan Matiș (Petrolul Ploiești); Chindia Târgoviște: Robert Enache (Petrolul Ploiești);

Robert Enache (Petrolul Ploiești); Concordia Chiajna: Alexandru Gîrbiță (Viitorul Pandurii Târgu Jiu), Ștefan Fara (Farul Constanța);

Alexandru Gîrbiță (Viitorul Pandurii Târgu Jiu), Ștefan Fara (Farul Constanța); Corvinul Hunedoara: Antoniu Manolache (Petrolul Ploiești), Mario Bratu (Petrolul Ploiești), Antonio Bradu (Rapid București);

Antoniu Manolache (Petrolul Ploiești), Mario Bratu (Petrolul Ploiești), Antonio Bradu (Rapid București); CS Afumați: Vlad Ghineț (Rapid), Alexandru Enache (Viitorul Pandurii), David Savu (Farul Constanța);

Vlad Ghineț (Rapid), Alexandru Enache (Viitorul Pandurii), David Savu (Farul Constanța); CS Dinamo: Adrian Nicolae (Petrolul Ploiești), Andrei Bobaru (Aerostar Bacău), Alin Demici (CSM Slatina), Marian Obedeanu (Concordia Chiajna), Bogdan Vișan (Concordia Chiajna), Cătălin Cocoș (Concordia Chiajna), Alexandru Munteanu (FCU Craiova);

Adrian Nicolae (Petrolul Ploiești), Andrei Bobaru (Aerostar Bacău), Alin Demici (CSM Slatina), Marian Obedeanu (Concordia Chiajna), Bogdan Vișan (Concordia Chiajna), Cătălin Cocoș (Concordia Chiajna), Alexandru Munteanu (FCU Craiova); CS Tunari: Alexandru Stănică (Concordia Chiajna), Levente Bara (FK Csikszereda);

Alexandru Stănică (Concordia Chiajna), Levente Bara (FK Csikszereda); CSA Steaua: Gabriel Nedelea (Gloria Buzău);

Gabriel Nedelea (Gloria Buzău); CSC Dumbrăvița: Cosmin Gladun (Ripensia Timișoara), Nicolae Sofran (Politehnica Timișoara), Daniel Olariu (Politehnica Timișoara);

Cosmin Gladun (Ripensia Timișoara), Nicolae Sofran (Politehnica Timișoara), Daniel Olariu (Politehnica Timișoara); CSM Reșița : Vlad Chera (CSM Reșița);

: Vlad Chera (CSM Reșița); CSM Slatina: Alexandru Sima (CSM Reșița, Turris Turnu Măgurele), Abel Stan (CSM Slatina);

Alexandru Sima (CSM Reșița, Turris Turnu Măgurele), Abel Stan (CSM Slatina); FC Bihor Oradea: Tudor Călin (Ripensia Timișoara), Călin Jurj (Politehnica Timișoara);

Tudor Călin (Ripensia Timișoara), Călin Jurj (Politehnica Timișoara); FC Voluntari: Doru Andrei (Politehnica Timișoara), Daniel Toma (CS Mioveni), Florian Haită (Turris Turnu Măgurele);

Doru Andrei (Politehnica Timișoara), Daniel Toma (CS Mioveni), Florian Haită (Turris Turnu Măgurele); Olimpia Satu Mare: Alin Văsălie (Comuna Recea), David Stăiculescu (Gloria Buzău);

Alin Văsălie (Comuna Recea), David Stăiculescu (Gloria Buzău); Poli Iași: Rareș Ispas (Comuna Recea);

Rareș Ispas (Comuna Recea); Sepsi OSK Sf. Gheorghe: Bogdan Oteliță (Aerostar Bacău), Robert Silaghi (Farul Constanța), Szilard Gyenge (FK Csikszereda).

Poți face un prim 11 de top pentru Superliga!

La nivel de Superliga, nu mai puțin de 13 din cele 16 echipe ce luptă în actualul sezon au în componență jucători din lotul special ce face obiectul demersului nostru de analiză. Per total, după cum spuneam, 25 de fotbaliști.

Înainte de a descoperi lista completă în funcție de cluburile unde sunt legitimați azi, alcătuim repede un prim 11 din acest segment:

Otto Hindrich – Denis Radu, Victor Dican, Cristian Ignat, Valentin Țicu – Alin Fică, Mihai Lixandru, Dragoș Albu, Ștefan Pănoiu – Alexandru Ișfan, Alexandru Pop.

CFR Cluj: Otto Hindrich (Politehnica Timișoara), Alin Fică (Rapid București);

Otto Hindrich (Politehnica Timișoara), Alin Fică (Rapid București); FK Csikszereda: Botond Szondi (FK Csikszereda), Mark Karacsony (FK Csikszereda);

Botond Szondi (FK Csikszereda), Mark Karacsony (FK Csikszereda); Dinamo: Alexandru Pop (Universitatea Cluj), Cristian Licsandru (Petrolul Ploiești);

Alexandru Pop (Universitatea Cluj), Cristian Licsandru (Petrolul Ploiești); Farul Constanța: Victor Dican (Universitatea Cluj), Alexandru Ișfan (CS Mioveni), Răzvan Ducan (Turris Turnu Măgurele);

Victor Dican (Universitatea Cluj), Alexandru Ișfan (CS Mioveni), Răzvan Ducan (Turris Turnu Măgurele); FCSB: Mihai Lixandru (Viitorul Pandurii Târgu Jiu);

Mihai Lixandru (Viitorul Pandurii Târgu Jiu); FC Botoșani: Ștefan Pănoiu (Rapid București, Comuna Recea);

Ștefan Pănoiu (Rapid București, Comuna Recea); FC Hermannstadt: Dragoș Albu (FCU Craiova);

Dragoș Albu (FCU Craiova); Metaloglobus: Robert Neacșu (Turris Turnu Măgurele);

Robert Neacșu (Turris Turnu Măgurele); Petrolul Ploiești: Denis Radu (Politehnica Timișoara), Robert Sălceanu (Dunărea Călărași), Valentin Țicu (Petrolul Ploiești), Alin Boțogan (Petrolul Ploiești), Raul Bucur (Petrolul Ploiești);

Denis Radu (Politehnica Timișoara), Robert Sălceanu (Dunărea Călărași), Valentin Țicu (Petrolul Ploiești), Alin Boțogan (Petrolul Ploiești), Raul Bucur (Petrolul Ploiești); Rapid: Cristian Ignat (Rapid București);

Cristian Ignat (Rapid București); U Cluj: Patrik Kis (Universitatea Cluj);

Patrik Kis (Universitatea Cluj); Unirea Slobozia: Vlad Pop (FCU Craiova), Robert Popa (FCU Craiova), Ștefan Ciupercă (Unirea Slobozia), Mihăiță Lemnaru (Unirea Slobozia);

Vlad Pop (FCU Craiova), Robert Popa (FCU Craiova), Ștefan Ciupercă (Unirea Slobozia), Mihăiță Lemnaru (Unirea Slobozia); UTA Arad: Andrei Gorcea (Universitatea Cluj).

Primele ligi din Portugalia și Israel, L2 din Belgia, Serie B și C

În străinătate avem azi 12 nume, dintre care 6 joacă în prezent la nivel înalt și alte 6 în fotbalul eșaloanelor inferioare.