Rezultatul obținut de Răzvan Lucescu în Europa League

PAOK Salonic a început parcursul în faza principală din Europa League cu o remiză albă pe teren propriu, 0-0, împotriva formației Maccabi Tel Aviv, miercuri seară.

În aceeași zi, Midtjylland s-a impus acasă cu 2-0 în fața lui Sturm Graz.

Tot joi sunt programate și alte confruntări interesante: Dinamo Zagreb – Fenerbahce, Steaua Roșie Belgrad – Celtic, Freiburg – Basel, Malmo – Ludogoreț Razgrad, Nice – AS Roma, Betis – Nottingham Forest și Sporting Braga – Feyenoord.