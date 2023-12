Ricardinho, omul meciului din Giulești, despre cântecul rapidiștilor pentru Voluntari: „Nouă ne place să jucăm pe astfel de arene!”

FC Voluntari a plecat cu 3 puncte mari din Giulești. Ilfovenii au învins Rapid cu 2-1.

Ricardinho, desemnat omul meciului, a reacționat la finalul partidei. Iată ce a spus despre momentul în care fanii Rapidului au cântat pentru Voluntari.

„Nouă ne place să jucăm pe astfel de arene!”

„A fost un meci frumos, mă bucur că am câștigat 3 puncte foarte importante. La primul gol eram sigur că Adam nu era în ofsaid, la mine nu știam. Apoi am dat gol, m-am bucurat, dar cel mai important e că am câștigat.

(n.r.- dacă a fost surprins că fanii Rapidului au cântat imnul Voluntariului) Puțin surprins (n.r.- râde) Nouă ne place să jucăm pe astfel de arene. Stadionul nostru are puține locuri, dar ne bucurăm când jucăm în deplasare”, a spus Ricardinho, după victoria cu Rapid.