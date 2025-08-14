Ricardo Cadu este încrezător că CFR Cluj poate întoarce rezultatul la Braga

Fostul căpitan din Gruia, Ricardo Cadu, este încrezător că trupa lui Dan Petrescu poate întoarce soarta calificării pe terenul lui Sporting Braga.

„Da, voi merge la meci. Nu sunt împărțit. Vreau să câștige CFR, este echipa mea de suflet și vreau să câștige tot timpul. Am văzut meciul din tur, iar Braga a fost mai bună.

CFR a avut câteva momente în care putea să dea gol, dar adversarii au fost mai buni.

CFR poate să câștige meciul din Portugalia fără probleme. Braga este bună, dar nu este o super echipă.

Braga nu trece prin cel mai bun moment, a avut probleme în ultima partidă din campionat. Nu este un scor greu de întors”, a declarat Cadu, pentru digisport.ro.