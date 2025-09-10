Ricardo Grigore a revenit în România

Ricardo Grigore, fostul fundaș de la Dinamo, s-a întors în România și a semnat cu gruparea CS Tunari.

Grigore s-a despărțit de echipa spaniolă Eldense în luna februarie și de atunci a fost liber de contract.

„Fotbalist de naţională la Arsenal! Ricardo Grigore a semnat cu Tunari!

Lovitură pe piaţa transferurilor pentru echipa noastră. Ricardo Grigore va juca la Tunari. Fostul dinamovist a venit liber de contract, după ce s-a despărţit de echipa spaniolă, de liga a 2 a, Eldense. „Rici” este un fost internaţional de tineret, care a jucat pentru România şi la Jocurile Olimpice din 2021.

În cariera sa, fundaşul de 26 de ani evoluat la echipe precum Dinamo, Craiova, Petrolul sau Eldense. Bine ai venit în familia noastră!”, au transmis cei de la CS Tunari, pe Facebook.

Ricardo Grigore este cotat la suma de 150.000 de euro de site-urile de specialitate.