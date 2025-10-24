Rijeka – Sparta Praga 1-0, într-un meci din Conference League reluat din repriza a doua
Articol de Gabriel Ion - Publicat vineri, 24 octombrie 2025, ora 20:45,
Echipa croată Rijeka a dispus vineri, pe teren propriu, scor 1-0, de gruparea cehă Slavia Praga, în etapa a doua din Conference League.
Partida fusese oprită din cauza ploii torenţiale
Întrerupt joi seara din cauza ploii torenţiale, meciul dintre Rijeka şi Sparta Praga s-a reluat vineri, pe arena Rujevica, începând cu minutul 46, de la scorul 0-0.
Daniel Adu-Adjei a marcat pentru gazde, în minutul 75, din pasa lui Orec, iar acelşi jucător a primit penalti în minutul 90, dar arbitrul a schimbat decizia după verificarea VAR şi Rijeka a obţinut prima victorie din actuala stagiune a grupei Conference League, 1-0 cu Sparta Praga.