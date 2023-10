Rivaldinho nu este mulțumit de randamentul său chiar dacă a marcat cu UTA: ”Ne dorim să câștigăm fiecare meci!”

Formaţia Farul Constanţa a remizat, joi seară, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa UTA Arad, într-o partidă restantă din etapa a cincea a Superligii

Rivaldinho a marcat pentru Farul cu UTA și a contribuit la punctul câștigat de constățeni.

După meci, brazilianul a oferit mai multe declarații.

El susține că nu este mulțumit de randamentul său.

”Nu știam că e primul gol. Îmi pare rău că n-am obținut victoria, trebuie să ne gândim ce am făcut bine, ce n-am făcut și să luăm pas cu pas pentru următorul meci. Pentru un atacant e greu când nu marchează, am marcat doar în Conference League și îmi doream foarte mult să dau gol, a venit azi, dar tot timpul am avut încredere. Mi-a dat încredere mister și întreg staff-ul, din păcate n-am câștigat.

Foarte greu să vorbim la cald după un meci în care nu am fost noi 100%, dar cred că trebuie să facem ambele faze mai bine. Eu nu sunt mulțumit cu jocul meu ofensiv. Ne dorim să câștigăm fiecare meci, dar suntem echipa campioană și toți vor să ne bată. Trebuie să câștigăm toate meciurile pentru că avem staff, putem juca fotbal și urca acolo sus în campionat.

Normal că-mi doresc să dau cât mai multe goluri, dar obiectivul meu e să ajut Farul să câștige”, a declarat Rivaldinho la flash-interviu.

”Cred că o să-mi dea mesaj tata după meci. E în China, nu știu dacă a văzut meciul, dar sigur va vedea rezumatul și o să fie fericit că am marcat, mai puțin că n-am câștigat.

Cred că în curând o să vină și el în România, dar dacă vine, bine, dacă nu, noi trebuie să facem treabă ca de obicei”, a mai spus Rivaldinho.