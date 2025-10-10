Riyad Mahrez a spus motivul pentru care CM din 2026 este ultimul al lui: „Nu sunt Ronaldo”

Decisiv pentru calificarea Algeriei la Cupa Mondială din 2026, joi, împotriva Somaliei (3-0), Riyad Mahrez (34 de ani) a exclus varianta de a-şi prelungi aventura cu naţionala ţării sale până la Cupa Mondială din 2030.

Spre deosebire de Cristiano Ronaldo, el nu se vede continuând până la 40 de ani

„Va fi ultima mea Cupă Mondială, nu sunt Ronaldo”, a declarat Mahrez. „Voi da tot ce am pentru a reprezenta Algeria în cel mai bun mod posibil.”

Spre deosebire de atacantul portughez, care se pregăteşte să participe la a şasea Cupă Mondială la vârsta de 41 de ani (pe care îi va împlini pe 5 februarie), Mahrez, în vârstă de 34 de ani, nu intenţionează să continue.

Şi asta chiar dacă bilanţul său personal la Cupa Mondială se limitează la 72 de minute jucate împotriva Belgiei în faza grupelor în 2014 – pe atunci jucător la Leicester în Championship, el nu a intrat în următoarele trei meciuri ale competiţiei, iar echipa sa a ratat ediţiile din 2018 şi 2022.