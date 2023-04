Robert Firmino pleacă de la Liverpool: Cluburile care se bat pentru semnătura lui

Atacantul brazilian Roberto Firmino a decis să plece de la FC Liverpool la finalul acestui sezon, când îi expiră contractul cu gruparea de pe Anfield. Managerul Jurgen Klopp a confirmat că Firmino nu va rămâne la Liverpool, iar mai multe cluburi luptă pentru semnătura sa.

Firmino a ajuns la Liverpool în 2015, când a fost adus de la Hoffenheim pentru 41 de milioane de euro. În acest moment este cotat la 28 de milioane de euro de Transfermarkt, iar în tricoul lui Liverpool a reușit 108 goluri și 79 de pase decisive în cele peste 300 de meciuri disputate pentru gruparea de pe Anfield.

El a câștigat toate trofeele majore care se puteau câștiga cu Liverpool: Campionatul Angliei, FA Cup, Cupa Ligii Angliei, Super Cupa Angliei, Champions League, Cupa Mondială a Cluburilor și Super Cupa Europei. Totuși, managerul Jurgen Klopp a confirmat plecarea sa de la Liverpool.

„Da, mi-a spus că pleacă. Surprins? Da, am fost puțin surprins, dar nu pot să spun că am fost șocat, cred că sunt lucruri normale în fotbal. Erau două variante pentru el și a ales-o pe una. Respect foarte mult decizia lui. Bobby a fost într-o relație de lungă durată cu acest club, cu jucătorii, cu staff-ul și cu fanii. Mi-a plăcut cum a fost primit de suporteri când a intrat pe teren în meciul cu Manchester United. Am vorbit cu el și mi-a zis ‘Acum vreau să închei această poveste cu un final pozitiv’. Este dedicat 100% în continuare acestui club, asta e tot ce trebuie să știm”, a spus Jurgen Klopp, citat de DigiSport.

Roberto Firmino e la mare căutare

Fiind la final de contract, Firmino e dorit de mai multe echipe de top. În pole position pentru a obține semnătura sa este Napoli, echipă care se pregătește să câștige titlul în Serie A. Și cotele disponibile pe NetBet pariuri o dau pe Napoli favorită să-l semneze. Brazilianul are cota 3.00 să ajungă la Napoli din vară, în timp ce un transfer la Barcelona are cota 7.00. Aceeași cotă a primit-o și Bayern Munchen pentru a-l semna, în timp ce Inter Milano și AC Milan au fiecare cota 8.00.

Patrick Kluivert îl vrea la FC Barcelona

Recent, presa din Spania a scris că impresarul lui Firmino l-a propus pe atacant la FC Barcelona. Mutarea ar fi și pe placul fostului mare atacant Patrick Kluivert, care l-a trecut pe lista cu achiziții dorite alături de Goncalo Ramos de la Benfica Lisabona.

„Pe lângă Lewandowski, tu trebuie să mai ai un atacant central. Îmi place foarte mult Roberto Firmino. Îmi place mult și Goncalo Ramos, care este un jucător bun și a făcut o treabă excelentă pentru echipa Portugaliei, dar și la Benfica. Semnând la Barcelona, cred că ar fi și un jucător foarte interesant”, a spus Kluivert într-un interviu acordat jurnaliștilor din Spania.

Pe de altă parte, conducerea lui Napoli a transmis că „neagă complet știrile” legate de transferul lui Firmino. Presa speculează că aceasta ar fi o strategie pentru a nu afecta parcursul echipei în acest final de sezon, în condițiile în care Napoli luptă inclusiv pentru câștigarea Champions League. Napoli are deja numeroase opțiuni în linia de atac, dar jucătorii care s-au remarcat sunt doriți de mari cluburi din Europa, ceea ce ar putea deschide ușa către negocierile cu Firmino. În orice caz, brazilianul este unul dintre cei mai curtați jucători ai momentului, în condițiile în care nu va fi nevoie de o sumă plătită pentru transferul său

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.