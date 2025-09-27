Robert Ilyes a fost un car de nervi, după UTA Arad – Csikszereda 0-0: „Jucătorii își bat joc de echipă”

Echipa ciucană FK Csikszereda a terminat la egalitate sâmbătă, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia UTA Arad, în etapa a 11-a din Superligă.

„Trebuia să facem mai mult. Dacă nici cu un om în plus…”, a răbufnit tehnicianul

La Arad, gazdele au avut prima şansă de gol în minutul 7, când reluarea din careu a lui Alin Roman a trecut peste poarta lui Pap. Şi Tzionis a trimis pe lângă bară, la colţul lung, în minutul 10, iar replica oaspeţilor a venit de la şutul expediat, tot puţin pe lângă bară, de Bakos, în minutul 25.

Trei minute mai târziu Alin Roman a încercat o reluare spectaculoasă, care nu şi-a atins ţinta, iar gazdele au rămas în zece odată cu minutul 44, când Marius Coman a primit al doilea galben şi a fost eliminat.

„Din păcate iarăși avem aceeași problemă, nici nu pot să mă bucur de acest rezultat. Ținând cont că am jucat cu un om în plus trebuia să facem mai multe, mai ales în a doua repriză când nu am reușit să avem controlul.

Am avut multe contraatacuri și chiar am riscat să pierdem și acest punct pe care nu îl merităm. Nu se poate așa ceva. Sunt jucători care nu joacă mult și atunci când le dai șanse să joace, nu se pun în slujba echipei, să fii puțin mai umil, să pui osul la treabă. Eu nu pot să conduc așa o echipă. Intri și riști să driblezi, să faci numai contraatacuri la mișto. E ceva de neimaginat în momentul de față.

Dacă ne uităm la ultimele rezultate, e îmbucurător că legăm meciuri în care nu pierdem. E păcat că dacă nu câștigăm, nu avem mai multă încredere, rămânem în subsolul clasamentului. Ații strâng puncte și noi rămânem jos. Când am jucat 11 contra 11, jocul a fost echilibrat. A avut și UTA câteva situații.

Per total, trebuia să facem mai mult. Dacă nici cu un om în plus… Nu s-a văzut aproape deloc. Ei s-au motivat mai mult. Nu am avut decât două ocazii. Nu pot să continui în halul ăsta cu unii jucători care își bat joc de echipă”, a spus Robert Ilyes.