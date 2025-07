Robert Ilyeș, dezamăgit de remiza cu Dinamo

Robert Ilyeș, antrenorul de la Csikszereda, a reacționat după debutul în Superliga culminat cu o remiză pe teren propriu contra celor de la Dinamo, scor 2-2.

„A fost o echipă foarte bună, o echipă de play-off, care a controlat meciul și a avut mai multe ocazii decât noi.

În primele două ocazii am marcat de două ori, dar păcat că după al doilea gol ne-am retras puțin. Nu pot controla momentele de pe bancă, dar doar greșelile ne-au costat. Sunt bucuros că am reglat lucrurile la pauză și că am obținut acest rezultat.

Nu pot să fiu nemulțumit, pentru că, per total, am făcut un joc tactic bun. Am stat bine în teren, am încercat să închidem spațiile. Nu eram obișnuiți cu nivelul jocului, dar cred că ne-am adaptat la intensitatea partidei și am făcut față.

Diferența de nivel a fost incredibilă, am simțit-o și eu, am vorbit și cu jucătorii. Mai sunt și jucători cu o calitate foarte bună, nu ai timp de ezitare, orice secundă contează și ești taxat dacă nu ești bine poziționat.

Sunt mulțumit că am făcut față unei echipe ca Dinamo. Știam că au o echipă bună și îi felicit pentru jocul prestat”, a declarat Robert Ilyeș, după meciul cu Dinamo.