Robert Ilyeş, după victoria de la Sibiu: „Trebuie să rămânem modești”

Antrenorul formaţiei Csíkszereda, Robert Ilyeş, s-a declarat mulţumit de atitudinea echipei sale după cele două succese obţinute în faţa Universităţii Cluj şi a celor de la Hermannstadt, rezultate care au dus formaţia harghiteană până pe locul 13 în clasament.

„Trebuie să spun că sunt fericit mai mult pentru echipă, pentru că am fost uniţi şi am arătat că ştim să suferim în multe momente. În a doua repriză nu le-am dat şanse de gol, am fost organizaţi, iar în ultima perioadă echipa a început să fie unită şi au venit şi rezultatele.

Sunt momente când glonţul trece pe la ureche şi scapi. Am avut noroc în prima repriză, iar la pauză ne-am corectat momentele de slăbiciune. Am fost compacţi şi organizaţi în defensivă, ceea ce este normal, pentru că fotbalul se joacă pe greşeli.

Acum m-am uitat pe clasament şi am făcut un pas înainte, dar trebuie să rămânem modeşti. Nu-mi place să mă uit la clasament, pentru că ştiu că nu reflectă realitatea fotbalului. Poate în play-out sau play-off o să mă uit, dar nu-mi place să calculez.

Sunt echipe mai valoroase ca noi din punct de vedere al individualităţilor, iar în fotbal poţi primi o palmă când nu te aştepţi.

E plăcut să fiu adversar cu Marius Măldărăşanu. Suntem prieteni, ne respectăm reciproc. Am avut succes împreună la Rapid şi mă bucur pentru el, pentru că a demonstrat că este un antrenor valoros. Am ce învăţa de la el, are o echipă foarte bună şi vreau să-l felicit şi să-şi continue munca, pentru că îmi place ce face, îmi place stilul lui. Are acum un moment mai puţin plăcut şi sper să treacă peste aceste rezultate nefavorabile, a declarat Robert Ilyeş.