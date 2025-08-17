Robert Ilyeș s-a lovit cu capul de pragul de sus: „Încă nu suntem copți pentru prima ligă”

Formaţia Universitatea Craiova a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Csikszereda, într-un meci din etapa a şasea a Superligii.

„Avem probleme în compartimentul defensiv”, recunoaște tehnicianul

„După jocul prestat, să nu iei niciun punct e frustrant. Păcat, păcat! După 1-0, chiar dacă am luat gol de 1-1, am reintrat în joc și am avut posesie bună și situații de a marca.

Din păcate nu am reușit să mai marcăm și, la puținele lor ocazii, ne-au taxat. Asta e soarta noastră! Detaliile mici fac diferența. Se vede că încă nu suntem copți pentru prima ligă.

La orice ocazie a adversarului, la prima fază luăm gol. Nu am ce să le reproșez băieților. Am încercat să jucăm fotbal, dar sunt momente în care, dacă nu marchezi, echipele mari te taxează.

Avem probleme în compartimentul defensiv. Nu avem ce să facem. Au rămas jucătorii din Liga 2. Nu am reușit să aducem jucători cu ceva experiență și cel mai mult acolo suferim, la faza defensivă.

Singura frustrare pentru mine, legată de arbitraj, este că nu știu de ce a dat 10% în loc de 5% pentru Craiova. Parcă prea ușor dădeau pentru ei. Dă, mă, 5%, cât trebuie să dai!

După aia nu mai poți să joci agresiv. Cel mai mult asta mă supără! Imediat te termină dacă vrea!

În rest, nu am ce să zic. A arbitrat bine. A arbitrat corect. Dar, la chestiile mici, prea ușor a dat galbene”, a declarat antrenorul gazdelor, Robert Ilyeș.