Robert Ilyes și-a remarcat unul dintre elevi: „Poate să joace la orice echipă din România!”

Partida dintre Csikszereda și FCSB s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, în etapa a opta din Superliga României. Malcom Edjouma a deschis scorul pentru bucureșteni în minutul 55, însă gazdele au egalat în minutul 81, printr-un autogol al lui Alexandru Pantea.

La finalul meciului, antrenorul gazdelor, Robert Ilyeș, a apreciat prestația echipei sale, subliniind organizarea defensivă și dificultatea de a aplica rapid principiile de joc cu o echipă ce conține mulți jucători noi.

Ilyeș a ținut să-l remarce pe mijlocașul brazilian Anderson Ceara, care are deja două goluri și o pasă decisivă în Superligă la primul sezon în România, plus un gol în Cupa României.

„Per total, pot să spun că rezultatul este echitabil. Au avut și ei momente bune, au avut ocazii. Am avut și noi, dar, după aspectul jocului, așa, la cald, suntem fericiți cu acest rezultat. Eu cred că am făcut un joc foarte bun, mai ales pe faza defensivă. În special în zona 3 nu i-am lăsat să joace. I-am forțat să joace cu mingi lungi, după care am recuperat. Eu zic că am fost o echipă scurtă, compactă și chiar pe tranziție am avut multe ocazii. Din păcate, nu avem viteza necesară, din această cauză poate nu am reușit și, astfel, puteam câștiga la ultima fază, dacă marcam.

(N.r. – Anderson) Ce calități are! Dacă își schimbă mentalitatea, poate să joace la orice echipă din România! Să nu uităm totuși, avem mulți jucători noi. Este foarte greu, mai ales cu mai mulți străini, și este foarte greu ca principiile și filozofia mea, pe care le-am impus în anii trecuți, să fie aplicate într-o perioadă așa de scurtă. În ultimele meciuri, deja am făcut unele lucruri bune, dar încă nu suntem mulțumiți, pentru că nu strângem puncte, și asta e cel mai dureros”, a spus Robert Ilyeș după meci.