Atacantul Robert Lewandowski revine în naţionala Poloniei în calitate de căpitan, a declarat vineri tehnicianul Jan Urban.

Jucătorul de 37 de ani, a marcat 85 de goluri în 158 de apariţii pentru Polonia

Anunţul vine după ce jucătorul Barcelonei a părăsit selecţionata naţională în urma unei dispute legate de decizia fostului selecţioner de a-l înlocui din postura de căpitan, relatează Reuters.

Urban a fost numit în iulie pentru a-l înlocui pe Michal Probierz, care a demisionat în iunie în urma disputei legate de decizia sa de a-i retrage banderola de căpitan celui mai bun marcator din istoria Poloniei şi de a i-o înmâna lui Piotr Zielinski, de la Inter Milano.

Polonia ocupă locul al treilea în grupa de calificare la Cupa Mondială, în spatele Finlandei şi Ţărilor de Jos, iar Lewandowski este considerat de mulţi ca fiind esenţial pentru speranţele echipei de a se califica la turneul de anul viitor.

„Vreau să începem cantonamentul cu tabula rasa”, a precizat Urban într-o declaraţie. „Robert Lewandowski va fi căpitanul echipei şi va apărea alături de mine la conferinţa de presă de luni. L-am numit pe Piotr Zielinski vicecăpitan, iar Jan Bednarek va fi al treilea căpitan.”

Următorul meci din preliminariile Cupei Mondiale al polonezilor va fi împotriva Ţărilor de Jos, în deplasare, la 4 septembrie, înainte de a primi vizita Finlandei, trei zile mai târziu.

