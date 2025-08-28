Robert Niţă îl distruge pe Florin Prunea: “Era în patru labe la sediul Federaţiei! A supt şi măduva oaselor aruncate de Mircea Sandu”

Florin Prunea l-a atacat verbal în repetate rânduri pe Robert Niță, în emisiunile la care fostul portar al naționalei participă în mediul online. După foarte multe jigniri, fostul atacant al Rapidului a răbufnit și i-a transmis un mesaj tranșant.

Robert Niță l-a mitraliat pe Florin Prunea: „A supt de măduvă oasele aruncate de Mircea Sandu”

După ce a aflat că Robert Niță este invitat la podcastul lui Costin Ștucan, care este moderator la matinalul din care fostul portar face parte constant, Florin Prunea a deschis un conflict împotriva analistului.

Prunea l-a jignit în repetate rânduri și a insinuat chestii grave despre Robert Niță, care i-a dat un răspuns tăios. „Este de înțeles. Și-a găsit și el un rol în fotbalul românesc.

A ales să o facă cu jigniri, probabil e nevoie și de măscărici în anumite emisiuni. Dacă domnul Prunea ajunge să vorbească despre demnitate și moralitate, nu ar trebui să o facă, pentru că nu este în măsură.

Dânsul vorbește de moralitate? Făcea meetinguri prin București cu o mână de fotbaliști. Ironia sorții face că era pe Strada Mihai Eminescu.

Bine, e o blasfemie să vorbești despre Florin Prunea și Mihai Eminescu în aceeași frază, dar o facem. În momentul în care a sunat din clopoțel Mircea Sandu, a fost în patru labe la sediul Federației.

Îmi cer scuze pentru limbaj, dar e nevoie să vorbesc în felul acesta. Trebuie să fac asta pentru a fi la nivelul domnului Prunea. Așa se întâmplă când faci învățământul la împins tava sau la fără frecvență.

Dacă vorbim de supt oase, așa cum a spus domnia sa, el a supt și măduva oaselor aruncate de Mircea Sandu. Când a bătut Mircea Sandu din palme, a fost la raport.

Aport! La pupatul opincii, ca în desene animate. Vorbim despre competența domnului Prunea? Pe unde a fost, a fost dat afară și a plecat cu procese”, a spus Robert Niță despre Florin Prunea.

„Cea mai bună perioadă a domnului Prunea a fost când cei de la Dinamo l-au trimis în șomaj tehnic”

Robert Niță nu s-a oprit aici și a continuat atacurile ironice la adresa carierei de conducător a lui Florin Prunea: „Cea mai bună perioadă a domnului Prunea, ca și conducător de club, a fost atunci când cei de la Dinamo l-au trimis în șomaj tehnic.

La Iași i-a făcut praf pe ăia, i-a distrus, dar nu intrăm în amănunte. La Federație, după ce i-a aruncat osciorul domnul Sandu, dându-și seama de competența domniei sale, a fost dat afară.

Cel mai bun scouter din fotbalul românesc este domnul Prunea, care a descoperit doi mari fotbaliști: Yamil Angura și Cătălin Dicu. Este descoperitorul acestor mari fotbaliști și face bine ceea ce face.

Eu îi recomand să nu mai jignească. Ironia este apanajul oamenilor inteligenți. Îi recomand să rămână la cules trandafiri pe TikTok.

Este un rival nemaipomenit pentru Floricica Dansatoarea și Țambalagiul cel Nebun. Să rămână acolo pentru că are succes.

Este printre cei mai buni pe TikTok. Și-a găsit locul în fotbalul românesc. Nu a reușit în ceea ce a reușit, și înțelege domnia sa ce vreau să zic, să nu mai vorbim despre ciolane și scandalul care a fost cu arbitrii”, a conchis Robert Niță.