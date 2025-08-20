Robert Sălceanu şi spaniolul Rafinha au semnat cu Petrolul Ploieşti

Clubul Petrolul Ploieşti a anunţat, miercuri, că a obţinut serviciile fotbaliştilor Robert Sălceanu şi Rafael Baldres Hermann “Rafinha”.

Spaniolul Rafael Baldres Hermann a semnat un contract pe două sezoane, cu drept de prelungire pentru încă un an.

Atacantul în vârstă de 27 de ani vine de la campioana Andorrei, Inter Club d`Escaldes, echipă cu care a jucat, în această vară, atât în preliminariile Ligii Campionilor, marcând un gol în poarta lui FCSB, cât şi în fazele eliminatorii din Conference League, înscriind o dată în „dubla” cu Olimpija Lublijana.

Cu junioratul făcut la Espanol Barcelona, „Rafinha” şi-a petrecut cea mai mare parte a carierei în eşaloanele inferioare ale fotbalului iberic, evoluând pentru CD Teruel, AD Almudevar, CD La Almunia, AD San Juan, Utebo FC, SD Ejea, UD Barbastro şi CF Epila, înainte să se alăture, în vara lui 2024, celor de la Inter d`Escaldes. A marcat 17 goluri în cele 38 de partide disputate pe parcursul ultimului an, trecându-şi în palmares campionatul şi Cupa Andorrei.

Robert Sălceanu (21 ani) a semnat un acord pe trei sezoane cu FC Petrolul Ploieşti.

Născut la Călăraşi, Sălceanu evoluează pe postul de fundaş stânga, iar cariera şi-a început-o la echipa locală Dunărea, la vârsta de 17 ani debutând în cel de-al doilea eşalon fotbalistic al ţării. Ulterior, a evoluat timp de trei sezoane şi jumătate pentru Gloria Buzău, formaţie cu care a promovat în Superliga, adunând 10 prezenţe în ultima ediţie de campionat. Ultima dată a făcut parte din lotul Farului Constanţa, grupare cu care semnase la începutul acestei stagiuni, fără să apuce să debuteze pentru „marinari”.

Fost international „U18”, „U19” şi „U20”, noul jucător al „lupilor” va reprezenta, astfel, o solutie în plus şi pentru regula „Under”.