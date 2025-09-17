Roberto De Zerbi a sărit la ”gâtul” arbitrului, după ce a pierdut cu Real Madrid: ”Sunt dezamăgit!”

Marseille a pierdut în fața lui Real Madrid, în primul meci din actual sezon din Champions League, scor 0-2.

Mbappe a fost omul meciului, cu două goluri marcate de la punctul cu var.

La finalul meciului, Roberto De Zerbi, antrenorul francezilor, a oferit mai multe declarații.

”Este un penalty ruşinos, al doilea, cel acordat împotriva lui Facundo Medina! Nu a existat! Aş fi spus-o şi dacă ar fi fost fluierat pentru noi. Pentru mine, nu este un penalty, niciodată. Nu pe Bernabeu, nu pe Velodrome, nu la Real Sociedad, nicăieri. Şi nu am niciun motiv ascuns, nu vreau să provoc controverse. Spun doar că nu a fost penalty. Punct!”, a transmis Roberto De Zerbi la conferința de presă.

Într-o astfel de situaţie faţă în faţă, nu aş da un cartonaş roşu. Nu este violent. Dar asta este regula. Pentru Real, pentru noi, pentru toată lumea. Sunt dezamăgit pentru că am fi putut obţine un rezultat bun. Echipa mea este formată din jucători noi. Nu este uşor să găseşti conexiuni între jucători imediat. Dar am fi putut face ceva mai mult.

Dar aceasta nu este o critică. Cred pur şi simplu că, având în vedere calităţile lor, jucătorii mei au intrat puţin timizi, puţin temători. După aceea, am jucat mai bine. Dar după eliminarea lui Carvajal, regret că nu am jucat mai agresiv, cu dorinţa de a câştiga acest meci.

Era timpul să ne asumăm câteva riscuri în plus. Poate că am fi pierdut oricum, dar regret puţin asta. Mi-ar fi plăcut o atitudine puţin diferită.

Acestea fiind spuse, sunt mândru de echipa mea! Plecăm de aici ştiind că aceste meciuri trebuie să devină normale pentru mine, pentru jucători, pentru club şi pentru fani. Aşa că sunt fericit să joc imediat împotriva lui Paris Saint-Germain (n.r. în Ligue 1). De asta are nevoie această echipă pentru a se îmbunătăţi”, a spus Roberto De Zerbi