Rodri nu este pregătit să joace trei meciuri pe săptămână, spune Guardiola

Mijlocaşul echipei Manchester City, Rodri, nu este pregătit să joace trei meciuri pe săptămână, deoarece continuă să depună eforturi pentru a-şi recăpăta forma fizică.

Spaniolul a jucat în doar patru meciuri în acest sezon

Informația a fost făcută publică de Pep Guardiola înaintea confruntării din Liga Campionilor împotriva AS Monaco, relatează Reuters.

„În acest moment, în opinia mea, dacă mă întrebaţi, nu este capabil să joace trei meciuri pe săptămână la cel mai înalt nivel. Simt că în acest moment nu este pregătit. Pentru că are nevoie de timp”, a declarat Guardiola.

Câştigătorul Balonului de Aur, Rodri, a revenit în mai după opt luni pe tuşă din cauza unei rupturi a ligamentului încrucişat anterior, dar apoi a suferit o accidentare la inghinali în timpul Cupei Mondiale a Cluburilor, în iulie.

