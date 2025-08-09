Rodri s-a accidentat și nu va fi apt sută la sută până după pauza internaţională din septembrie

Mijlocaşul echipei Manchester City, Rodri, a suferit o accidentare şi este puţin probabil să fie „cu adevărat apt” până după pauza internaţională din septembrie, a declarat antrenorul Pep Guardiola. Jucătorul internaţional spaniol a petrecut cea mai mare parte a sezonului 2024-25 pe tuşă, ca urmare a unei rupturi a ligamentului încrucişat anterior, suferită în septembrie anul trecut.

Câştigătorul Balonului de Aur din 2024 a revenit pe teren când a intrat ca rezervă în penultima etapă a sezonului trecut din Premier League, împotriva lui Bournemouth.

Jucătorul de 29 de ani a făcut parte din lotul lui Guardiola la Cupa Mondială a Cluburilor din Statele Unite, în vara trecută, când City a fost eliminată în optimile de finală de Al-Hilal.

Rodri a intrat ca rezervă în repriza a doua împotriva echipei din Arabia Saudită, dar a ieşit devreme în prelungiri, probabil din cauza unei probleme la inghinali.

„Rodri se simte mai bine, dar a suferit o accidentare gravă în ultimul meci împotriva echipei Al-Hilal. S-a antrenat mai bine în ultimele zile. Sperăm că după pauza internaţională va fi în formă maximă”, a declarat Guardiola.

City îşi începe campania din Premier League la Wolves pe 16 august, apoi joacă împotriva lui Tottenham şi Brighton înainte de meciurile internaţionale din septembrie.