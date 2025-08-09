Rodri s-a accidentat și nu va fi apt sută la sută până după pauza internaţională din septembrie

Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat sâmbătă, 09 august 2025, ora 13:01,
Rodri
Rodri

Mijlocaşul echipei Manchester City, Rodri, a suferit o accidentare şi este puţin probabil să fie „cu adevărat apt” până după pauza internaţională din septembrie, a declarat antrenorul Pep Guardiola.

Jucătorul internaţional spaniol a petrecut cea mai mare parte a sezonului 2024-25 pe tuşă, ca urmare a unei rupturi a ligamentului încrucişat anterior, suferită în septembrie anul trecut.

Câştigătorul Balonului de Aur din 2024 a revenit pe teren când a intrat ca rezervă în penultima etapă a sezonului trecut din Premier League, împotriva lui Bournemouth.

Jucătorul de 29 de ani a făcut parte din lotul lui Guardiola la Cupa Mondială a Cluburilor din Statele Unite, în vara trecută, când City a fost eliminată în optimile de finală de Al-Hilal.

Rodri a intrat ca rezervă în repriza a doua împotriva echipei din Arabia Saudită, dar a ieşit devreme în prelungiri, probabil din cauza unei probleme la inghinali.

„Rodri se simte mai bine, dar a suferit o accidentare gravă în ultimul meci împotriva echipei Al-Hilal. S-a antrenat mai bine în ultimele zile. Sperăm că după pauza internaţională va fi în formă maximă”, a declarat Guardiola.

City îşi începe campania din Premier League la Wolves pe 16 august, apoi joacă împotriva lui Tottenham şi Brighton înainte de meciurile internaţionale din septembrie.

„Sperăm că în aceste meciuri va putea juca câteva minute, dar important este să nu simtă durere, pentru că nu vrem ca Rodri să fie din nou accidentat. Vom încerca cu disperare să evităm asta”, a adăugat Guardiola.

pep guardiolarodrimanchester city
Cele mai populare stiri
Special
Alte stiri din sport