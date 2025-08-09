Rodri s-a accidentat și nu va fi apt sută la sută până după pauza internaţională din septembrie
Mijlocaşul echipei Manchester City, Rodri, a suferit o accidentare şi este puţin probabil să fie „cu adevărat apt” până după pauza internaţională din septembrie, a declarat antrenorul Pep Guardiola.
Jucătorul internaţional spaniol a petrecut cea mai mare parte a sezonului 2024-25 pe tuşă, ca urmare a unei rupturi a ligamentului încrucişat anterior, suferită în septembrie anul trecut.
Jucătorul de 29 de ani a făcut parte din lotul lui Guardiola la Cupa Mondială a Cluburilor din Statele Unite, în vara trecută, când City a fost eliminată în optimile de finală de Al-Hilal.
„Rodri se simte mai bine, dar a suferit o accidentare gravă în ultimul meci împotriva echipei Al-Hilal. S-a antrenat mai bine în ultimele zile. Sperăm că după pauza internaţională va fi în formă maximă”, a declarat Guardiola.
„Sperăm că în aceste meciuri va putea juca câteva minute, dar important este să nu simtă durere, pentru că nu vrem ca Rodri să fie din nou accidentat. Vom încerca cu disperare să evităm asta”, a adăugat Guardiola.