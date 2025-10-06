Rodri va absenta la meciurile Spaniei cu Georgia şi Bulgaria, din preliminariile CM 2026

Rodri, mijlocaşul spaniol al echipei Manchester City, accidentat duminică în Premier League, nu va putea participa la meciurile de calificare pentru Cupa Mondială 2026 ale Spaniei împotriva Georgiei şi Bulgariei în octombrie, a anunţat luni Federaţia Spaniolă (RFET).

Meciurile au loc pe 11 şi 14 octombrie

Niciun jucător nu a fost convocat imediat pentru a compensa absenţa câştigătorului Balonului de Aur 2024, care s-a accidentat la muşchii ischiogambieri la câteva ore după anunţarea lotului Roja selecţionat de Luis de la Fuente, în care figura şi el.

Rodri, în vârstă de 29 de ani, a făcut parte din echipa Spaniei campioană europeană în 2024, dar, victimă a unei rupturi de ligament încrucişat la genunchiul drept pe 22 septembrie 2024, a ratat aproape întreg sezonul trecut şi nu a putut participa la Cupa Mondială a Cluburilor cu City în iulie 2025.

De asemenea, atacantul echipei Celta Vigo, Borja Iglesias, autor a şase goluri în zece meciuri de la începutul campionatului, a fost convocat în lotul Spaniei pentru a compensa absenţa lui Lamine Yamal, care suferă din nou de dureri la pubis după înfrângerea Barcelonei împotriva PSG miercuri în Liga Campionilor (2-1).

Iglesias, în vârstă de 32 de ani, a fost convocat pentru prima dată în echipa naţională în 2022 de Luis Enrique şi a jucat primul său meci cu La Roja împotriva Elveţiei în Liga Naţiunilor (înfrângere cu 2-1). Ulterior, el nu a fost selecţionat pentru Cupa Mondială din 2022.

El a jucat din nou pentru naţională în martie 2023, după preluarea funcţiei de către De la Fuente.

În cadrul calificărilor pentru Cupa Mondială 2026, Spania va întâlni Georgia pe 11 octombrie la Elche şi Bulgaria, în 14 octombrie la Valladolid.