Rodrygo a explicat de ce a rămas la Real Madrid

Fotbalistul brazilian Rodrygo a explicat, într-un interviu acordat ziarului AS, de ce a rămas la Real Madrid.

În perioada de transferuri din vară, numele lui Rodrygo a fost menţionat în privinţa unui transfer în Premier League, cluburile amintite cel mai des fiind Liverpool şi Arsenal.

Acum, brazilianul a explicat de ce a ales să rămână la Real Madrid.

„Bineînţeles, există întotdeauna oferte, dar am spus mereu, vreau să rămân la Real Madrid, vreau să mai câştig trofee”, a spus Rodrygo, care joacă la la Real din 2019.