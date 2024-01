Rohan Bopanna a rescris istoria tenisului! A devenit cel mai în vârstă lider mondial la dublu

Jucătorul indian de tenis Rohan Bopanna va deveni, de luni, cel mai în vârstă jucător care ocupă locul 1 mondial.

Rohan Bopanna va fi, de luni, lider mondial la dublu

El și australianul Matthew Ebden, desemnați a doua pereche favorită la câștigarea Australian Open, s-au calificat în ultimul act.

Cei doi i-au învinjs în semifinale pe argentinienii Tomas Machac și Zhizhen Zhang (Cehia, China) cu 6-3, 3-6, 7-6 (10-7), după două ore și două minute.

În urma acestui rezultatm Bopanna și Ebden vor deveni, de luni, co-lider în clasamentul mondial. Jucătorul din India va împlini, pe 4 martie, 44 de ani.

„Sunt mulți jucători în circuit care nici nu erau născuți atunci când am devenit profesionist. Sunt cu atât mai fericit că am ajuns primul în lume la această vârstă. Nu mai pot aduce pe terenul de tenis viteză, dar am un atu la fel de important: puterea mentală”, a spus el.

„Nu sunt doar un călător în tenis, ci un băiat care luptă pentru titluri, care joacă la cel mai înalt nivel și nu văd niciun motiv pentru care m-aș opri, în ciuda vârstei”, a completat el.

Rohan Bopanna are un singur titlu de Mare Șlem în palmares, la dublu mixt, în 2017

Bopanna nu are niciun titlu major câștigat la dublu masculin, dar s-a mai calificat într-o finală de Mare Șlem la US Open, în 2010 și 2023.

De asemenea, a jucat în semifinale la Roland Garros (2022) și Wimbledon (2013, 2015 și 2023). În plus, a disputat ultimul alt și la Turneul Campionilor, în 2012 și 2015.

Ultima dată a făcut-o alături de Florin Mergea, ei fiind învinși de Horia Tecău și neerlandezul Jean Julien Rojer cu 4-6, 3-6.

În schimb, a triumfat la dublu mixt în 2017, la Roland Garros, alături de canadianca Gabriela Dabrowski, după 2-6, 6-2, 12-10 în finală cu Anna-Lena Grönefeld și Robert Farah (Germania, Columbia).

În finală la Australian Open, Bopanna și Ebden îi au adversari pe italienii Simone Bolelli și Andrea Vavassori, care au trecut cu 6-3, 3-6, 7-6 (10-5) de germanii Kevin Krawietz și Tim Puetz (cs 8).

La Melbourne, indianul a obținut a 500-a victorie în circuitul ATP, după calificarea în turul 2 cu 7-6 (5), 4-6, 7-6 (10-2) în fața australienilor James Duckworth și Marc Polmans, care au beneficiat de un wild card.