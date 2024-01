Rohan Bopanna și Matthew Ebden au câștigat Australian Open la dublu! Bornă istorică atinsă de indian

Jucătorii de tenis Rohan Bopanna (India) și Matthew Ebden (Australia) au devenit campioni la Australian Open, în proba de dublu.

Rohan Bopanna a devenit cel mai în vârstă jucător care a câştigat un titlu de Mare Șlem la dublu masculin

Cei doi s-au impus cu 7-6 (0), 7-5 în fața italienilor Simone Bolelli şi Andrea Vavassori. În urma acestui rezultat, indianul este, la 43 de ani și 329 de zile, cel mai în vârstă jucător din Era Open care a câştigat un titlu de Mare Șlem la dublu masculin.

Recordul era deținut de olandezul Jean-Julien Rojer care în 2022 câștiga Roland Garros, alături de Marcelo Arevalo (El Salvador), la 41 de ani și 282 de zile.

Pentru Bopanna este primul titlu de Mare Șlem din carieră, după ce pierduse în finalele de la US Open în 2010 şi 2023.

Ebden, în schiomb, a mai trăit senzația câștigătorii unui trofeu de o asemenea importanță. În 2022, el câștiga la Wimbledon, alături de compatriotul lui Max Purcell.

Bopanna va deveni, luni, cel mai în vârstă lider mondial la dublu. El și Ebden vor avea același număr de puncte, 8.450, dar indianul este trecut primul deoarece le-a câștigat într-un număr mai mic de turnee.

Rohan Bopanna a vrut să renunțe la tenis la începutul anului 2023

Jucătorul indian recunoaște că este un sentiment fantastic să câștige primul titlu de Mare Șlem la dublu, la aproape 44 de ani, pe car-ei va împlini pe 4 martie.

„A fost o săptămână fantastică, dar aș vrea să încep prin a-i felicita pe adversari, care ne-au dat o replică excelentă. Toți știu ce vârstă am, așa că e un sentiment fantastic să câștig primul meu titlu de Mare Șlem la dublu.

E cu atât mai emoționant cu cât Matthew e de-al vostru (n.r. – australian). A fost o atmosferă fantastică și sunt încântat că ne-ați primit atât de bine”, a spus Bopanna după meci.

„Am avut la un moment dat 5 luni fără să câștig vreun meci și am vrut să mă opresc. Dar am găsit un partener fantastic în Matthew și sunt atât de fericit că am continuat”, a adăugat jucătorul indian.

Bopanna a jucat, în trecut, alături de Florin Mergea. Cei doi s-au impus împreună la Madrid în 2015 și au jucat finala Turneului Campionilor în același an, fiind învinși de Horia Tecău și Rojer cu 4-6, 3-6.