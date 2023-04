Roland Niczuly are gânduri mari după Sepsi – Rapid 2-0: „Vrem să luăm puncte și cu CFR Cluj”

Sepsi a învins Rapid, pe teren propriu, cu 2-0, în ultimul meci din Etapa a 3-a a play-off-ului Superligii.

„Vrem să ne întoarcem și de acolo cu puncte”, a spus Roland Niczuly, referindu-se la meciul cu CFR Cluj

A fost prima victorie în meciurile directe pentru echipa din Sf. Gheorghe, după două remize și trei victorii ale Rapidului.

După meci, portarul gazdelor, Roland Niczuly, a anunțat că Sepsi vrea să câștige puncte și etapa viitoare, în deplasare, cu CFR Cluj.

„A fost o motivație extrem de mare înaintea acestui meci, n-am reușit niciodată să învingem Rapid. Ne-am dorit foarte mult, era cazul să spargem gheața, nu am reușit niciodată să luăm cele 3 puncte.

Ne-au motivat și unele declarații care ne dădeau sigur pe locul 6 în play-off. Ne-am apropiat de Rapid cu această victorie și vom avea timp să-i și depășim.

Normal că ne dorim mai mult, am intrat în play-off foarte greu cu acea rejucare cu Craiova și toată lumea ne-a pus eticheta că vom fi în play-off doar pentru prezență. Vom pregăti meciul de sâmbătă de la Cluj cu mare atenție și vrem să ne întoarcem și de acolo cu puncte!

Era și cazul să fac un meci bun cu Rapid, în cele 5 meciuri nu cred că am reușit să-mi ajut echipa dar astăzi am reușit, am exersat la antrenamente. Am schimbat un pic tactica la acest meci și se pare că a dat roade.

Se întâmplă la portari să mai greșim, la noi știe toată lumea că o greșeală se vede și e greu de reparat. Ne dorim să câștigăm Cupa României, dar nici în play-off nu vrem să facem doar act de prezență, vrem să jucăm bine cu toate echipele și să luăm cele 3 puncte mereu”, a spus Roland Niczuly.