Roland Niczuly exultă după victoria în fața celor de la ŢSKA Sofia: „E cel mai mare scor din istoria clubului nostru””

Sepsi OSK a debutat cu dreptul în cupele europene. Covăsnenii s-au impus cu 2-0 pe terenul bulgarilor de la ȚSKA Sofia.

După meci, portarul Roland Niczuly a oferit o primă reacție. Iată ce a spus jucătorul lui Sepsi.

„E cel mai mare scor din istoria clubului nostru””

„A fost un meci perfect pentru noi, tactic am stat bine în teren, am respectat tot ce am pregătit. E un scor istoric pentru Sepsi OSK, să câștigi cu 2-0 pe terenul celei mai mari echipe din Bulgaria cred că e cel mai mare scor din istoria clubului nostru”, a dezvăluit Niczuly, după victoria cu bulgarii.

„Dar nu trebuie să ne relaxăm, mai e un retur de jucat. Nu ne pot pune probleme dacă vom juca la fel, nu văd cum ar putea întoarce rezultatul. Am avut situații foarte bune de a marca și în prima repriză. Ei nu prea au avut nimic. Am respectat tot ce am pregătit la antrenamente și asta cred că a fost cheia succesului”, a mai adăugat Niczuly.