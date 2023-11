Roland Niczuly, nemulțumit după egalul cu Rapid: ”Un rezultat negativ pentru noi!”

Echipa Rapid Bucureşti a încheiat la egalitate vineri, în deplasare, scor 0-0, cu gruparea Sepsi OSK, într-un meci din etapa a 16-a a Superligii.

La finalul meciului, Roland Niczuly a oferit mai multe declarații.

Portarul lui Sepsi nu a fost deloc mulțumit de punctul obținut de Sepsi.

”Un rezultat negativ pentru noi chiar dacă am întâlnit Rapid. Nu am reuşit să îndeplinim obiectivul trasat de patron. Trebuia să facem patru puncte acasă, cu Petrolul şi Rapid, nu am reuşit decât două, am făcut două egaluri.

Trebuia să dăm un gol, atâta trebuia să facem şi nu am reuşit. Urmează pauza competiţională şi trebuie să ne pregăitim foarte bine pentru că avem un meci foarte dificil la Craiova, unde trebuie să câştigăm pentru că altfel pierdem contactul cu primele şase locuri”, a declarat Roland Niczuly.