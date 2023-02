Roland Niczuly, portarul de la Sepsi, îndrăgostit de România: „Sunt născut, crescut aici!”

Roland Niczuly, portarul de la Sepsi, a vorbit recent despre problemele fanilor din România cu echipa la care evoluează, Sepsi OSK.

Portarul covăsnenilor nu concepe să părăsească țara, mai ales că a declarat că are o soție româncă. Iată ce a spus Niczuly.

„Sunt născut, crescut aici!”

„Nu văd de ce ar trebui să părăsesc țara. Sunt născut, crescut aici, în România, am o soție româncă, echipa noastră a reprezentat România în cupele europene. Vă întreb, de ce ar trebui să-și părăsească țara natală cineva, indiferent de etnie?! Aproape la fiecare meci când jucăm în deplasare sunt jignit, a devenit deja ceva obișnuit.

În general nu răspund la astfel de lucruri. Ce să le spun? Probabil sunt suporteri care au anumite frustrări și vin la stadion ca să se descarce, însă, normal ar fi să existe anumite limite. Se pare că la acest capitol încă nu am intrat în Uniunea Europeană, respectiv să avem meciuri frumoase, fără scandări xenofobe, rasiste. De exemplu, de trei ori am jucat în Giulești și nu am auzit niciodată că s-ar fi scandat „afară, afară cu ungurii din țară”. Pe tot parcursul meciului, suporterii echipei Rapid și-au susținut echipa fără a jigni pe cineva, sau fără a fi preocupat de Sepsi OSK.

Când vorbim de comportament civilizat sunt foarte importanţi cei 7 ani de acasă, adică educația primită în sânul familiei, și nu cred că cineva ar trebui sau ar putea să dea lecții despre modul în care unii sau alții ar trebui să se comporte la stadion”, a spus Roland Niczuly, potrivit prosport.ro.