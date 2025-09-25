Romain Grosjean revine la volanul unei mașini de Formula 1

Romain Grosjean revine la volanul unei mașini de Formula 1 la aproape patru ani după accidentul grav suferit la Marele Premiu al Bahrainului din 2020.

Francezul va participa vineri la un test organizat de Haas pe circuitul de la Mugello, în Italia.

Echipa americană a anunțat că fostul său pilot va conduce monopostul Haas VF-23, model folosit în sezonul 2023, iar la sesiune va fi prezent și inginerul cu care a colaborat în perioada petrecută în Formula 1.