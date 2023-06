Romanescu, Petrache și Lipă au o largă aprobare din partea federațiilor pentru conducerea ANS, afirmă Cozmin Gușă

Cristinel Romanescu, Alin Petrache şi Elisabeta Lipă au o largă aprobare din partea conducerii federaţiilor sportive naţionale pentru ocuparea postului de preşedinte al viitoarei Autorităţi Naţionale pentru Sport, care va fi înfiinţată în cadrul Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, după desfiinţarea Ministerului Sportului, a declarat, joi, pentru AGERPRES, preşedintele Federaţiei Române de Judo, Cozmin Guşă.

„Există soluţii. Sigur şi Elisabeta Lipă poate fi o soluţie, dar există şi alte soluţii din sport. Dacă e să fac două propuneri echilibrate, una din stânga, una din dreapta, la nivel informal, pentru că nu putem să impunem noi şi nici nu vrem să impunem noi premierului cu cine vrea să lucreze, pot să îl numesc pe Cristinel Romanescu, care are performanţe foarte bune ca preşedinte al Federaţiei Române de Tenis de Masă şi care este liberal, dar pot să-l numesc şi pe Alin Petrache, preşedintele Federaţiei de Rugby, care şi el are rezultate foarte bune şi se percepe la managementul sportiv. Care este de stânga, el este PSD-ist. Oricare dintre aceste propuneri sunt mulţumitoare, sunt oameni din sport, care se pricep la management, care ştiu priorităţile, au în cap un proiect de reformă urgentă pentru sportul românesc, care nu mai are timp să încerce experimente şi nici nu se mai poate aşeza într-o relaţie conflictuală, aşa cum a fost, din păcate, aceea a lui Eduard Novak, cu Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, respectiv cu federaţiile naţionale. Sunt de notorietate deja treburile care s-au întâmplat între noi şi fostul ministru. Sunt nişte propuneri pe care le-am pus pe masă, ca să arăt că în interiorul sportului românesc există resurse de oameni. Atât Romanescu, cât şi Petrache, şi Lipă au o largă aprobare din partea colegilor care sunt preşedinţi de federaţii”, a declarat Guşă pentru AGERPRES.

El a precizat că oamenii din conducerea sportului românesc au fost consultaţi în privinţa înfiinţării Autorităţii Naţionale pentru Sport în ministerul condus de Gabriela Firea, existând o mulţumire datorită trecerii acestui domeniu în subordinea viitorului premier Marcel Ciolacu.

„Am văzut că sunt comentarii că nu s-ar mai acorda atenţie sportului dacă vom avea autoritatea naţională pentru sport. Asta este o treabă falsă. Noi cei din sport salutăm această decizie a lui Marcel Ciolacu, care, practic, aşează sportul în atenţia directă a primului ministru în an preolimpic şi avem garanţia că va fi acordată mai multă atenţie şi o finanţare corespunzătoare, care a fost făcută praf anul ăsta. Pe Marcel Ciolacu îl cunosc de foarte mult timp, este un tip care se pricepe la sport, este un bun suporter al echipelor naţionale şi nu am nicio îndoială că o să încerce să ajute sportul cât poate, cât îi permite bugetul, dar mai mult decât până acum. Au fost discuţii informale la nivelul Comitetului olimpic şi preşedinţii de federaţie sportive. Suntem mulţumiţi, am fost consultaţi în privinţa înfiinţării autorităţii pentru sport. Exista şi promisiunea nescrisă că totuşi vom scăpa de managementul dezastruos al lui Eduard Novak, lucru care din fericire s-a întâmplat, cum se întâmplă în politică treburile”, a adăugat Guşă.

„Am văzut în presă, fără a fi asumată de către Elisabeta Lipă, faptul că se discută despre ea ca persoană să conducă Autoritatea Naţională pentru Sport, ceea ce nu este o noutate, având în vedere că Elisabeta a fost ministru al Sportului în guvernul de tristă amintire al statului paralel condus de Cioloş. Legat de asta, am şi eu o amintire: printr-un prieten comun, Cioloş m-a rugat înainte de a-şi prezenta echipa guvernamentală să îi fac o propunere de om competent, ştiind că sunt aproape de sport, că mă pasionează, că mă ocup. Şi în acele vremuri înaintea Jocurilor Olimpice de la Rio, l-am propus pe Mihai Covaliu, care era preşedintele federaţiei de scrimă la acel moment, omul care ne-a adus singura medalie de aur la Rio prin finala pe echipe. Cred că nu a fost pe placul lor şi aşa a ajuns Elisabeta Lipă atunci ministru. Elisabeta poate să fie o propunere, ea este cel mai performant preşedinte de federaţie naţională, dacă ne uităm la rezultate, însă de aici vine şi problema, pentru că în mod normal, speranţele noastre recente la Paris 2024 se leagă de canotaj, pentru una-două medalii, cel puţin una de aur, iar intrarea ei în circuitul ăsta administrativ nu ar face decât să slăbească atenţia ei faţă de acest deziderat al sportului românesc, care a ajuns într-o situaţie foarte proastă în ultimii ani, mai ales în mandatul lui Eduard Novak, de care, din fericire, am scăpat”, a completat preşedintele FRJ.

Cozmin Guşă afirmă totodată că preşedinţii de federaţii se tem de anumite sfere de influenţă în acordarea bugetelor pentru sport.

„În ceea ce priveşte atmosfera din sport, pot să spun că nu ne-ar face plăcere, ca să vorbesc direct, să trebuiască să negociem bugetele sportului, sau diverse situaţii care apar, cu cineva ca Florentin Pandele, care poate este un primar vrednic al Voluntariului, dar el coordonează echipa asta politică din jurul Gabrielei Firea, din care face parte astăzi şi Elisabeta Lipă. Ea este consilier general din partea PSD-ului în primăria municipiului Bucureşti. Nu vreau, Doamne fereşte!, să o acuz pe Elisabeta Lipă de vreun proces de intenţie, dar nu se scapă din strânsoarea unuia ca Pandele, atunci când eşti alocat unei echipe politice pe care el o coordonează. Eu am tot respectul pentru Elisabeta Lipă şi ea ştie asta am ajutat-o în diverse ocazii de-a lungul vremii, dar sunt şi foarte apropiat de ea. Este un om care a avut poziţie în toată această perioadă din pandemie până acum, împotriva ororilor care s-au întâmplat împotriva intereselor sportului. Noi trebuie să avem garanţii că nu există alte interferenţe în alocarea bugetelor, aşa cum au existat din păcate la nivelul lui Eduard Novak, care îşi lua notiţe mai mult de la Budapesta. Mai în glumă, mai în serios, trebuie să spun că trebuie să avem un viitor şef al Autorităţii Naţionale pentru Sport care nu mai ascultă de indicaţiile lui Marius Vizer, spre exemplu, care nu au fost indicaţii bune, dacă stăm să ne uităm la felul în care au fost alocaţi banii de către Eduard Novak, care a avut o relaţie apropiată cu Marius Vizer”, a mai spus Guşă.

Întrebat dacă Elisabeta Lipă ar avea un avantaj în numirea în funcţia de preşedinte al autorităţii pentru sport, Guşă a spus: „Nu e chiar un avantaj al Elisabetei Lipă. Să fii în echipa lui Florentin Pandele nu e chiar un avantaj. Ea are avantajul palmaresului, are avantajul experienţei, dar şi ceilalţi au. Alin Petrache, spre exemplu, a fost inclusiv preşedinte al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, vicepreşedinte la autoritatea pentru sport, ştie management, ştie cum e treaba în străinătate. Romanescu, de asemenea, este puternic integrat în structurile naţionale de conducere ale sportului, ceea ce îi asigură şi lui o expertiză managerială pe măsură”.

Ministerul Sportului, condus până acum de Eduard Novak, nu se mai regăseşte în structura noului executiv, care va fi condus de Marcel Ciolacu. În schimb, va fi înfiinţată Autoritatea Naţională pentru Sport, care va face parte din cadrul Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse.