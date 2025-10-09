România a câştigat cu 2-1 amicalul cu naționala Republicii Moldova

Reprezentativa României a învins, joi seară, pe Arena Naţională, cu scorul de 2-1, selecţionata Republicii Moldova, într-un meci amical. A fost primul meci disputat între cele două reprezentative în România, care va conta în palmaresul oficial.

Ionuţ Radu a cerut fault în atac la golul adversarilor

România a început meciul de pe Arena Naţională cu doi debutanţi, Eissat şi Baiaram, alături de alţi doi jucători care aveau doar o selecţie sub tricolor, Vlad Dragomir şi Louis Munteanu.

Atacantul de la CFR a avut prima acţiune ofensivă importantă pentru România, în minutul 4, când şutul său a fost reţinut de Avram, dar a şi deschis scorul, în minutul 12.

A fost un corner scurt al lui Hagi, Moruţan a centrat la colţul scurt de unde Louis Munteanu a trimis în plasă cu o lovitură de cap. Ianis Hagi a trimis în bară în minutul 26, iar oaspeţii au reuşit să egaleze în minutul 38. Vadim Raţă a centrat de pe stânga, Dumbrăvanu a reluat cu capul în duel cu Ionuţ Radu şi Republica Moldova a pus pe tabelă un 1-1.

Portarul tricolorilor, care a fost creditat ca autor al unui autogol, a cerut fault în atac, dar arbitrul maltez a rămas pe poziţie şi a arătat centrul terenului.

Românii au intrat însă cu avantaj la pauză, după ce Moruţan l-a lansat pe Ianis Hagi şi acesta a înscris, în minutul 44.

Doi debutanți la naționala României

După pauză s-a mai consemnat un debut în rândul tricolorilor, pe teren intrând şi Kevin Ciubotaru. Miculescu a trecut pe lângă gol în minutul 61, pentru ca atacantul de la FCSB şi Man să mai irosească o şansă, în minutul 78.

Între timp pe gazon s-a consumat şi debutul lui Cătălin Cârjan, iar România s-a impus cu 2-1, reuşind o victorie de moral pentru importantul meci cu Austria.

Selecționerul Mircea Lucescu i-a folosit pe I. Radu – Cr. Manea, M. Popescu, Eissat, Opruţ (K. Ciubotaru 46) – V. Dragomir (Fl. Tănase 89), Screciu – Moruţan (Man 58), Hagi (C. Cîrjan 70), Baiaram (Al. Dobre 58) – L. Munteanu (Miculescu 58).

De partea cealaltă, Lilian Popescu a apelat la serviciile următorilor fotbaliști: C. Avram – Forov, Baboglo, A. Crăciun, Dumbrăvanu (Gherasimencov 46), Reabciuk – Perciun (Bodişteanu 55), Raţă (Plătică 77), Postolachi (Moţpan 46), Borş (Bogaciuc 63) – Damaşcan (Boiciuc 46).

Arbitrul maltez Ishmael Barbara a acordat un singur cartonaș galben, lui Crăciun, în minutul 90+3. Centralul a fost ajutat la linii de compatrioții lui Duncan Sultana și Luke Portelli.