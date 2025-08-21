România a câștigat grupa din precalificările CM 2027

Selecționata masculină de baschet a României a câștigat Grupa E din faza a doua a precalificărilor Cupei Mondiale FIBA din 2027, după ce Macedonia de Nord a învins Ungaria cu 82-75, miercuri, în ultimul meci.

Ultimul meci este în deplasare cu Muntenegru

România a încheiat cu 7 puncte (80-72 și 79-66 cu Macedonia de Nord, 76-64 și 66-86 cu Ungaria), fiind urmată de Ungaria, 6 puncte, și Macedonia de Nord, 5 puncte.

Astfel, ”vulturii” vor juca în Grupa B a preliminariilor CM 2027, alături de Grecia, Muntenegru și Portugalia. România va debuta pe 27 noiembrie, în deplasare contra Greciei, iar apoi va juca acasă cu Muntenegru, pe 30 noiembrie.

Celelalte meciuri vor avea loc anul viitor, în deplasare cu Portugalia (27 februarie), acasă cu Portugalia (2 martie), acasă cu Grecia (2 iulie) și în deplasare cu Muntenegru (5 iulie).

Primele trei clasate în grupă merg în faza a doua a preliminariilor.